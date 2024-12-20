Удар по зданию СБУ в Киеве назвали ответом на убийство генерала Кириллова

Коротченко: удар по зданию СБУ в Киеве — ответ на убийство генерала Кириллова

Пункт управления СБУ в Киеве стал целью для удара российским высокоточным оружием в качестве ответа за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом в комментарии ТАСС заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что считает такую практику правильной, потому что все россияне требовали отомстить за смерть высокопоставленного военного.

«Удар по пункту управления СБУ является, безусловно, ответным ударом возмездия за подготовленную этой украинской спецслужбой и реализованную операцию по покушению на начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Кириллова» — заявил Коротченко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» добавил, что на этом останавливаться нельзя и необходимо поражать другие центры принятия решений по всей Украине.

В пятницу, 20 декабря, Министерство обороны сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по Киеву. В ведомстве заявили, что успешно поразили пункт управления СБУ, а также конструкторское бюро «Луч», которое спроектировало ракеты «Нептун» и «Ольха». Также в ходе обстрела российские военные уничтожили позиции зенитных ракетных комплексом Patriot.

В министерстве добавили, что удар стал ответом на обстрел украинскими боевиками западными ракетами «Комбината Каменский» в Ростовской области. Из 10 выпущенных снарядов только одна крылатая ракета упала на территории предприятия, повредив техническое здание. Остальные перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

Начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником около дома на Рязанском проспекте Москвы, где взорвался заминированный самокат. Организатором теракта стал гражданин Узбекистана. После задержания он дал признательные показания и заявил, что действовал по заказу СБУ. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого до 17 февраля.