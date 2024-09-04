Минобороны раскрыло подробности удара по объекту в Полтаве

Минобороны: в учебном центре в Полтаве готовили операторов дронов ВСУ

Накануне российские войска нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Подробности раскрыла пресс-служба Минобороны.

Под руководством иностранных инструкторов на объекте готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, которые участвуют в атаках на российские территории.

В Минобороны добавили, что утром 4 сентября ВС России нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса во Львове. Там производили и ремонтировали электронные компоненты авиатехники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщила пресс-служба.

Вооруженные силы России освободили села Пречистовка и Карловка в ДНР. Они перешли под контроль группировки войск «Восток».