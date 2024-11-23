Удар по энергосистеме Украины оставил телефонных мошенников без связи

Массированный удар российских войск по энергетической системе Украины дал неожиданный эффект. Число звонков от мошенников россиянам снизилось в два раза. На это совпадение обратил внимание Telegram-канал Mash.

Авторы не исключили, что кол-центры злоумышленников остались без света и связи. Они напомнили, что график отключения электричества ввели на всей территории Украины.

Несмотря на значительное сокращение нежелательных звонков, полностью отрезать злоумышленников от связи не удалось. Поэтому важно сохранять бдительность и не сообщать личные данные и информацию о банковских картах, даже если звонящий представился сотрудником российских спецслужб и предупредил об угрозе уголовного дела или потере денег.

Кроме звонков по телефону, мошенники взяли на вооружение возможности мессенджера Telegram. Представитель организации «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова заявила, что злоумышленники присылают россиянам сообщения с прикрепленной вредоносной программой. Чтобы спровоцировать абонента открыть вложение, они используют вопрос: «Это ты на фото?» При попытке увидеть снимок жертва скачивает на свой аппарат вредоносный файл, который открывает доступ к личным данным и мобильным банкам.

Массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности и беспилотниками по энергосистеме Украины российские войска нанесли в конце прошлой недели. В пресс-службе Минобороны уточнили, что целями стали объекты, обеспечивающие энергией военно-промышленные предприятия.