Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Для получения доступа к данным жертвы в Telegram злоумышленники стали отправлять им сообщения с вопросом «Это ты на фото?», прикрепляя файл с вредоносной программой. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Нам поступили сигналы, что в Telegram пользователям приходят сообщения от неизвестных с вопросом: „Это ты на фото?“ Однако саму фотографию не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл с расширением АРК», — сказала она.

Эксперт отметила, что владелец устройства при скачивании файла устанавливает вредоносную программу. Мошенники с ее помощью получают доступ к персональным данным, в том числе в приложениях онлайн-банков. Храпунова напомнила, что в отличие от вредоносного программного обеспечения фотографии не могут иметь расширение АРК.

Ранее эксперт по безопасности Тарас Татаринов назвал правило нулевого доверия главным способом защиты от взломов в Telegram.