Удар по энергетическим объектам зафиксировали в Сумской области | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 02:17 Удар по энергетическим объектам зафиксировали в Сумской области Удар нанесли по энергетическим объектам в Сумской области РИА «Новости»

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Удар по энергетическим объектам зафиксировали в Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В области объявили воздушную тревогу. На месте удара приступили к восстановительным работам, однако о масштабе ущерба не сообщали.

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Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ущерб украинской энергетике после взрывов превысил один миллиард долларов. Наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, энергетические объекты и системы передачи электричества.

Также он рассказал, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины уничтожено больше объектов, чем удалось восстановить со времени прошлых атак. Возможность восстановления некоторых объектов оказалась под большим сомнением.