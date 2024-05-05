«Будет расти». На Украине оценили ущерб энергетике после взрывов | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 16:51 «Будет расти». На Украине оценили ущерб энергетике после взрывов Минэнерго Украины: ущерб энергетике от взрывов превысил миллиард долларов Unsplash

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Ущерб украинской энергетике после взрывов превысил один миллиард долларов. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, чьи слова привели в пресс-службе ведомства.

«На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <…> Очевидно, что ущерб будет расти», — подчеркнул министр.

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Наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, энергетические объекты и системы передачи электричества. Ситуация достаточно сложная, заявил Галущенко.

От массового отключения электричества Украину уберегают ветер и солнце, которые выступают альтернативными источниками энергии. В результате последних ударов по энергосистеме оказалось уничтожено больше объектов, чем Украина успела восстановить.