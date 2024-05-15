Удар по дому в Белгороде показал, что власти Украины потеряли человечность — МИД | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 11:17 Удар по дому в Белгороде показал, что власти Украины потеряли человечность — МИД МИД: теракт в Белгороде стал свидетельством бесчеловечности властей Украины РИА «Новости»

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Обстрел Белгорода продемонстрировал миру истинное лицо украинского руководства, которое полностью утратило человечность. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она прокомментировала удар ВСУ по жилому дому в Белгороде и гибель мирных жителей. По ее словам, украинские власти намеренно нападают не на военные объекты, а на простых граждан.

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«Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности», — подчеркнула Захарова.

Снаряд ВСУ влетел в многоквартирный дом на улице Щорса 12 мая. В результате удара обрушился подъезд здания, погибли 17 человек. Из-за атаки пострадали 27 белгородцев, 17 из них поместили в больницы и федеральные медцентры. Белый дом комментировать ракетный обстрел города отказался.