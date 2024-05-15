Удар по дому в Белгороде показал, что власти Украины потеряли человечность — МИД | 360°

15 мая 2024, 11:17
Удар по дому в Белгороде показал, что власти Украины потеряли человечность — МИД
МИД: теракт в Белгороде стал свидетельством бесчеловечности властей Украины
Обстрел Белгорода продемонстрировал миру истинное лицо украинского руководства, которое полностью утратило человечность. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
Она прокомментировала удар ВСУ по жилому дому в Белгороде и гибель мирных жителей. По ее словам, украинские власти намеренно нападают не на военные объекты, а на простых граждан.
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«Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности», — подчеркнула Захарова.
Снаряд ВСУ влетел в многоквартирный дом на улице Щорса 12 мая. В результате удара обрушился подъезд здания, погибли 17 человек. Из-за атаки пострадали 27 белгородцев, 17 из них поместили в больницы и федеральные медцентры. Белый дом комментировать ракетный обстрел города отказался.
Мария Захарова
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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