Удар «Искандера» по зданию с командирами ВСУ в Краматорске попал на видео

Журналисты заявили, что украинское руководство использовало это здание для совещаний между военачальниками ВСУ.

На момент удара в помещении находился командный состав группировки «Луганск», 25 командиров теперь числятся в списке погибших, а также ликвидировали примерно 30 военных из числа охраны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по аэродрому в Ивано-Франковске. На его территории находились истребители F-16.

До этого ВС России по «наводке» датских журналистов уничтожили штаб ВСУ в Сумской области. В видеорепортаж попал вход туда. Объект находился в скрытом от посторонних глаз строении, но перед нанесением удара разведчики тщательно проанализировали территорию и точно определили его местоположение.