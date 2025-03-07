Российские войска ударили в направлении аэродрома в Ивано-Франковске. На объекте размещаются истребители F-16, заявил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, атака произошла рано утром.

«Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе F-16», — рассказал Лебедев.

Ранее военные с помощью ОТРК «Искандер» уничтожили штаб ВСУ в Юнаковке в Сумской области. Поразить цель российским войскам помогли журналисты датского телеканала DR, которые дали военнослужащим «наводку».

Европейские репортеры незаконно пересекли российско-украинскую границу, чтобы сделать материал о боях в Курской области. Российские военные изучили запись и заметили, что на нее попал ход в штаб ВСУ. Разведчики проверили эту информацию и передали координаты специалистам.