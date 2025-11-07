Российские военные применили ракетный комплекс «Искандер-М» для удара по месту дислокации полка украинских беспилотников на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Расчет ОТРК „Искандер-М“ нанес удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе населенного пункта Варваровка», — уточнили в оборонном ведомстве.

В начале недели российские военные выпустили по территории Украины 138 ударных беспилотников и 12 ракет, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Украинская сторона утверждала, что российская армия использовала три гиперзвуковые ракеты «Кинжал», четыре наземные баллистические ракеты «Искандер» и пять зенитных ракет С-300.

По последним подсчетам, потери украинской армии достигли 1,7 миллиона человек, написало издание Military Watch Magazine. Помимо безвозвратных потерь, командование ВСУ сталкивается с проблемой дезертирства. Военные части редеют из-за того, что солдаты покидают позиции. Они не видят смысла противостоять российской армии.