«Кинжалы», «Искандеры», С-300 и почти 150 дронов. Массированный удар нанесли по Украине

ВСУ сообщили о применении Россией 12 ракет и 138 БПЛА в течение ночи

В течение прошлой ночи российские военные выпустили по территории Украины 138 ударных беспилотников и 12 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Украинская сторона утверждает, что ВС России нанесли удары тремя «Кинжалами», четырьмя ракетами «Искандер» наземного базирования и пятью С-300.

Всего на Украине зафиксировали попадание ракет и БПЛА в 11 локациях. Власти Николаевской области заявили, что без электричества в регионе остались 12 населенных пунктов. Также в Днепропетровске ракеты нанесли удар по предприятию, сообщала в Telegram-канале местная администрация.

Минобороны России пока эту информацию официально не комментировало. В ночь на 3 ноября воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за угрозы применения баллистического оружия с северо-восточного направления.