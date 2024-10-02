ВС России применили мощнейшую авиабомбу в Волчанске

Руденко показал кадры, предположительно, с ударом ФАБ-9000 по ВСУ в Волчанске

Российские военные сбросили, предположительно, самую мощную неядерную авиабомбу ФАБ-9000 на позиции ВСУ в Волчанске. Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Журналист также опубликовал кадры с места.

«Очень показательный удар. Думаю, в радиусе поражения живых не осталось», — подписал он.

Позже его коллега Ольга Скабеева со ссылкой на Минобороны сообщила, что это была менее мощная авиабомба ФАБ-1500.

Ранее, по данным одного из Telegram-каналов, ВС России атаковали здание агрегатного завода в городе фугасными авиабомбами разной мощности. Это произошло после того, как объект посетил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.