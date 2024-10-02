Эксперты прокомментировали сообщения о первом применении ФАБ-9000 в зоне СВО

Информация о том, что российские военные могли применить в Волчанске против ВСУ авиабомбу ФАБ-9000, вызывает сомнения. Об этом сообщило «Военное обозрение» .

Издание напомнило слова главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, что авиационные боеприпасы ФАБ-5000 и более мощные не планируется оснащать управляемым модулем планирования и коррекции. Поэтому техника сброса авиабомбы вызвала у авторов статьи вопросы.

«В любом случае стоит отметить, что эффект от этого удара по противнику в Волчанске оказался впечатляющим», — подытожило издание.

Первым о применении ФАБ-9000 по позициям украинских войск сообщил военкор Андрей Руденко. Однако его коллега Ольга Скабеева позже, сославшись на Минобороны, сообщила, что это была бомба ФАБ-1500.