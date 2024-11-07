Удар ФАБ-3000 разнес командный пункт ВСУ в Курской области

Удар трехтонной авиабомбы ФАБ-3000, сброшенной на позиции ВСУ в Курской области, зачистил территорию площадью почти в один квадратный километр. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В результате атаки российские военные уничтожили подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько бронемашин, уточнили авторы публикации. Потери среди личного состава украинских подразделений уточняются.

ВС России сбросили на украинских националистов авиабомбу ФАБ-3000 в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе региона. На видео запечатлели, как в месте удара в небо поднялся огромный гриб из дыма и огня, а по земле вокруг эпицентра разошлась взрывная волна.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ начали готовить к выводу из Курской области. Вопросом сейчас занимается главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.