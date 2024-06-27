«Удар был очень мощный». ВС России атаковали склад ВСУ в Дергачах

Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Российские военные атаковали объект 26 июня в 15:45.
«Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя», — отметил подпольщик.
По его словам, после этого в Дергачах раздались звуки сирен скорой помощи.
До этого Лебедев сообщал об ударе ВС России по административному зданию близ Купянска. Бойцы уничтожили около роты солдат украинской армии и две единицы техники.
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