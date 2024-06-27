«Удар был очень мощный». ВС России атаковали склад ВСУ в Дергачах

Подпольщик Лебедев: российские войска ударили по складу ВСУ в Дергачах

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российские военные атаковали объект 26 июня в 15:45.

«Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя», — отметил подпольщик.

По его словам, после этого в Дергачах раздались звуки сирен скорой помощи.

До этого Лебедев сообщал об ударе ВС России по административному зданию близ Купянска. Бойцы уничтожили около роты солдат украинской армии и две единицы техники.

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