Участвовавший в освобождении Авдеевки сержант Вагнер рассказал о своем боевом пути

После мобилизации сложнее всего было выдержать первые дни на передовой. Об этом RT сообщил российский сержант Дмитрий Вагнер, который участвовал в освобождении Авдеевки и получил Георгиевский крест.

Военный родился в Читинской области, но вырос на Урале и работал электромонтером. Он получил повестку, к которой уже был внутренне готов.

Мотострелковый батальон, в котором Вагнер состоял, сразу после обустройства позиций начали штурмовать боевики ВСУ. На фоне обстрелов российским военнослужащим пришлось справляться с волнением и поддерживать боевой дух.

«Очень сложно было перебороть себя и не уйти в себя, не поддаваться панике, выполнить задачу, которая поставлена», — подчеркнул Вагнер.

Он признался, что перед отправкой на фронт ничего не сказал своей девушке. Во время третьего отпуска сержант сделал ей предложение, и пара быстро поженилась всего за 15 дней.

Ранее историей о своей службе поделился российский военнослужащий с позывным Каспер. Во время налета дронов он нейтрализовал три с помощью ружья, а от четвертого чудом отбился руками.