Сбил дрон руками и выжил. Военный ВС России рассказал о чуде в зоне СВО

Российский военнослужащий с позывным Каспер попал под удар ВСУ в зоне спецоперации и в одиночку нейтрализовал из автомата три украинских дрона, а четвертый сбил руками. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Лейтенант поделился воспоминаниями о случае, произошедшем весной 2024 года. Он уничтожил с помощью оружия три вражеских беспилотника, но перед ним оказался четвертый. Возможности спрятаться не было, поэтому Каспер решил рискнуть и отбиться от БПЛА с помощью рук.

«Я не видел его, просто услышал звук. Обернулся, а он рядом! Паники не было. Я ведь уже умирал однажды», — рассказал военный.

Он добавил, что попал по винтам беспилотника, после чего тот отлетел на несколько метров и взорвался. Каспер получил ранение руки, его лицо посекло осколками. Он признался, что после того случая испытывает головные боли.

Ранее командир орудия Д-30 с позывным Чан вернулся к службе, несмотря на ранения. Вместе со своим расчетом он уничтожил склад боекомплекта ВСУ под Купянском.