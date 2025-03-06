Участницы встречи с Путиным показали подарки от президента

Президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Участницы мероприятия показали Life.ru подарки от главы государства.

Женщинам подарили торты, палантины с золоченым шитьем и набор императорского фарфора. Одна из участниц встречи Ольга Иванова, мать погибшего на СВО Героя России Кирилла Шумакова, поблагодарила главу государства за подарки, теплый прием и создание фонда.

На встрече участницы рассказали свои истории. Медик из Тувы поделилась историей, как эвакуировала с поля боя тело своего супруга, которого не видела больше года. Мать погибшего бойца рассказала о героическом поступке сына, который вызвал огонь на себя и спас жизни своих товарищей. Путин расчувствовался и едва смог сдержать слезы.