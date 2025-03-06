Путин едва сдержал слезы после рассказа матери о героически погибшем сыне

Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне

Президент России Владимир Путин расчувствовался после рассказа матери погибшего на СВО бойца. Глава государства признался, что это трудно комментировать. Трансляцию встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» вели на сайте Кремля.

Сотрудница организации рассказала, как ее сын погиб, выполняя боевую задачу в составе дивизии в отдельном отряде специального назначения. Боец с товарищем выполнили приказ выйти на высоту и вызвать огонь на себя, чтобы выявить огневую точку противника. Это помогло снизить потери всего отряда, но это была «дорога в один конец».

После рассказа женщины Путин с трудом подбирал слова и немного помедлил с ответом.

«Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — отметил Путин.

Героизм в таком виде возможен только в России, это характерно для русского народа, добавил российский лидер.

На встрече Путин отметил, что для увековечивания памяти героев нужно использовать разные методы. Глава государства призвал называть школы, институты и улицы в честь героев СВО.