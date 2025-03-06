Военный медик из Тувы рассказала Путину, как вывозила с поля боя тело мужа

Участница СВО, военный медик Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину, как вынесла с поля боя тело мужа, которого не видела год. Глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», трансляцию вели на сайте Кремля.

Супруг Айдысмаы Монгуш отправился на СВО в 2023 году, и жена последовала за ним. Спустя год Дажа Омака героически погиб в зоне боевых действий.

«Я медик, он штурмовик. <…>. В связи с отсутствием возможности служить на одном подразделении, мы не виделись больше года, хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне <…> пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа», — рассказала женщина-медик.

После возвращения из зоны боевых действий Айдысмаа вернулась домой и продолжила воспитывать троих детей.

Другая участница встречи рассказала о своем погибшем сыне, который вызвал огонь на себя, чтобы выявить огневую точку противника. Путин не смог сдержаться чувств и отметил, что такие ребята — настоящие герои.