Участнику СВО из Подольска передали коллиматорный прицел

Активисты отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подольске и глава муниципалитета Григорий Артамонов оказали помощь участнику спецоперации. Они передали его жене специальное оборудование.

Ранее супруг Натальи с позывным Ров попросил о помощи представителей Волонтерского центра. Активисты собрали для него лекарства, продукты и средства личной гигиены.

«Хочу выразить огромную благодарность за помощь, оказанную моему супругу. Когда он был в отпуске, то обратился за помощью. На этот раз я забрала необходимую для него технику», — сказала Наталья.

Отметим, что помочь военнослужащим могут все желающие. Гуманитарную помощь продолжают принимать в центре в доме № 1 на улице Ульяновых. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93. Также ее ждут в благотворительном фонде «Культурное развитие молодежи г. Подольск».