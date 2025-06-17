Участнику СВО из Подольска передали коллиматорный прицел
Активисты отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подольске и глава муниципалитета Григорий Артамонов оказали помощь участнику спецоперации. Они передали его жене специальное оборудование.
Ранее супруг Натальи с позывным Ров попросил о помощи представителей Волонтерского центра. Активисты собрали для него лекарства, продукты и средства личной гигиены.
«Хочу выразить огромную благодарность за помощь, оказанную моему супругу. Когда он был в отпуске, то обратился за помощью. На этот раз я забрала необходимую для него технику», — сказала Наталья.
Отметим, что помочь военнослужащим могут все желающие. Гуманитарную помощь продолжают принимать в центре в доме № 1 на улице Ульяновых. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93. Также ее ждут в благотворительном фонде «Культурное развитие молодежи г. Подольск».
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