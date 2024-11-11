Участников СВО предложили освободить от призыва на срочную службу

Движение «Ветераны России» предложило на законодательном уровне освободить участников спецоперации от обязательного призыва на срочную службу. Обращение направили председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа оказался в распоряжении 360.ru.

Сейчас участие в спецоперации не освобождает от прохождения срочной службы. Председатель Движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов отметил, что добровольцы отправляются на СВО по зову долга и приобретают навыки и опыт, иногда превосходящие традиционные армейские. При этом многие из тех, кто возвращается с передовой, получает повторный призыв на службу через военкоматы.

Представители движения посчитали, что срочная служба для них становится «избыточной мерой». Резяпов подчеркнул, что задача страны — поддержать тех, кто уже показал готовность защищать Родину.

«Повторный призыв для них становится избыточным и, возможно, непродуктивным, ведь они уже овладели теми навыками и выдержкой, которые далеко не всегда можно получить в условиях традиционной армии», — добавил он.

Резяпов добавил, что в стране должны создавать условия, при которых добровольцы будут ощущать поддержку и ценить их вклад.