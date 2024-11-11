11 ноября 2024 01:15 Раненый ветеран СВО снова получил повестку в военкомат. Законно ли это Адвокат Захидов: ветерана СВО призывают в армию в Чите законно 0 0 0 Эксклюзив

Спецоперация

Военные

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

Вернувшийся из зоны СВО житель Читы получил повестку в военкомат для отправки на срочную службу. Из-за пробела в законодательстве опытный боец с ранением рискует попасть на плац с 18-летними юнцами, сообщил ведущей 360.ru Анастасии Букреевой адвокат Алишер Захидов.

Второй срок службы Читинцу 24 года. Он ушел из колонии добровольцем на СВО в составе отряда «Шторм», но в декабре 2023 года получил слепое ранение бедра и вернулся на гражданку. Недавно мужчина получил повестку для уточнения документов воинского учета, а когда пришел, сотрудники военкомата вручили ему направление на медкомиссию. «Ситуация интересная, потому что есть две параллельные линии. Что такое срочная военная служба? Это выполнение своих конституционных обязанностей. А параллельная линия, правовая, это служба по контракту», — отметил Захидов.

Адвокат объяснил, что мужчина мог заключить контракт, побывать на линии боевого соприкосновения, попасть в плен, получить ранение и комиссоваться. Но если ему еще не исполнилось 27 лет, то вступит в силу другая норма — об обязанности пройти срочную службу в армии. Правовой пробел «С моей точки зрения, здесь действительно есть правовой пробел, который нуждается в исправлении. Получается, что человек уже служил, да не просто служил, а принимал активное участие в боевых действиях», — сказал он. Боец покинул службу по объективным обстоятельствам. Захидов напомнил, что хотя контракт может быть бессрочным, болезнь, ранение либо выдача ордера являются основанием для освобождения. Однако адвокат согласился с военным комиссаром Читы Константином Селезневым в том, что формально у бойца действительно нет оснований избежать призыва.

Фото: РИА «Новости»

«В районе Курской области идут боевые действия на территории нашей страны, но статус [специальной военной операции] никто не отменял, всеобщую мобилизацию и военное положение никто не вводил. Поэтому в том, что военком сказал — да, действительно, есть определенная логика», — сказал он. Захидов призвал законодателей решить эту проблему. По его мнению, несправедливо отправлять опытного бойца на службу вместе с 18-летними юнцами, которые не успели познать ничего, кроме компьютера.