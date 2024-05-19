Глава МАГАТЭ пообещал указать на виновника обстрелов ЗАЭС при одном условии | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 09:12 Глава МАГАТЭ пообещал указать на виновника обстрелов ЗАЭС при одном условии Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрела ЗАЭС, когда будут доказательства РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии озвучит ответственных за атаки на Запорожскую АЭС, если подтвердит эту информацию с помощью доказательств. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он признался, что определить источник атак на ядерный объект якобы очень сложно. Гросси связал трудности с тем, что нападавшие будто бы могли запускать беспилотники с любого направления. Директор МАГАТЭ добавил, что организация не собирается спекулировать, поэтому ей придется собрать все элементы для подтверждения «происхождения снаряда».

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«Если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили состояние ЗАЭС и перспективы «разных сценариев», в том числе запуск объекта.