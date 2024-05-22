ВСУ атаковали территорию транспортного цеха ЗАЭС

Украинские националисты дроном-камикадзе атаковали территорию транспортного цеха Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Зафиксировали прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Критических разрушений и пострадавших нет», — отметили в администрации станции.

В пресс-службе добавили, что на протяжении двух последних дней националисты совершили несколько атак по социальным объектам и жилым домам в Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.

«Обстрелы мирного населения, а также Запорожской атомной станции и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами», — подчеркнули на ЗАЭС.

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что назовет ответственных за атаки на Запорожскую АЭС, если сможет подтвердить информацию с помощью достоверных фактов.