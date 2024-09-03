Участника попытки высадки десанта ВСУ в Крыму приговорили к 20 годам заключения

Фото: РИА «Новости»

Суд приговорил к 20 годам заключения Александра Любаса, пытавшегося с моря напасть на российских военных в Крыму, сообщили «Известия».

Мужчина планировал совершить теракт, включавший в себя высадку десанта на территории Черноморского района, установку украинского флага и атаку российских бойцов.

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — написали авторы публикации.

Сотрудники ФСБ захватили в плен Любаса при попытке проникновения в Крым, передавал RT. Всего в операции участвовали 16 украинских боевиков, которые подбирались к полуострову на катере и пяти скутерах.

Ранее стало известно о другом случае. Трое завербованных украинскими спецслужбами агентов признались, что планировали подорвать насосную станцию в Крыму. Один из подозреваемых рассказал, что обучался подрывному делу, изготовлению бомб и стрельбе. Злоумышленники передавали украинским спецслужбам информацию о местах дислокации военной техники, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.

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