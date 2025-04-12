Участник СВО провел урок для воспитанников таможенной академии в Люберцах
Урок мужества организовали в Российской таможенной академии в Люберцах. Встречу со студентами провел боец спецоперации Руслан Гавриленко.
Военнослужащий рассказал о своем боевом опыте. Он детально описал, как служат на передовой.
Полковник поделился разными историями из армейской жизни. Также каждый желающий смог задать ему вопросы.
«Такие встречи — это возможность отдать дань уважения бойцам, стоящим на защите нашей Родины. Мы гордимся мужеством и самоотверженностью героев нашей страны», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках историко-патриотического марафона «Успех V единстве поколений». Его организовали активисты партии «Единая Россия».
Ранее мы рассказывали о том, что в Люберцах состоялись открытие выставки и премьера спектакля к 80-летию Победы.