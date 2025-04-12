Открытие выставки и премьера спектакля к 80-летию Победы прошли в Люберцах

Активисты Комитета воинов Отечества Подмосковья и Московской митрополии организовали тематическое мероприятие в Люберцах. В его рамках подготовили выставку фотопортретов, спектакль и чаепитие.

Встречу посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сначала в храме Преображения Господня провели молебен о воинах.

Фотовыставку жен и матерей «Семьи Героев» открыли в Красковском культурном центре. Кроме того, воспитанники православной студии «Преображение» представили спектакль «Молодая гвардия».

«Также за чашкой чая женщины рассказали о своих родных, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Безусловно, такие встречи очень нужны: когда знаешь, что рядом есть тот, кто всегда готов поддержать, протянуть руку помощи, преодолеть даже самые тяжелые испытания гораздо легче», — добавил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.