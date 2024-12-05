Путин наградил краснодарского волонтера Федора Геращенко орденом Мужества

Президент России Путин вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру, заместителю руководителя регионального исполкома Народного фронта Федору Геращенко, получившему ранение в Курской области. Глава государства вручил ему государственную награду на церемонии награждения победителей конкурса «Волонтер года 2024» на международном форуме «Мы вместе» в четверг.

«Хочу, чтобы близкие тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, не были забыты. Ни федеральными, ни региональными органами власти. Еще раз низкий поклон всем людям, которые исполняют свой долг перед отечеством», — сказал Путин.

В августе трое сотрудников Общероссийского Народного фронта попали под обстрел ВСУ, снаряд попал точно в их автомобиль. Волонтеры помогали вывозить местных жителей в пункты временного размещения.

Активистов ОНФ Давида Соколова и Николая Ковалева наградили орденами Мужества посмертно за проявленную самоотверженность и мужество при исполнении гражданского долга. Геращенко отделался ранением.

Представитель МИД Мария Захарова заявлял, что правозащитные организации за рубежом оставили без внимания целенаправленное убийство Ковалева и Соколова боевиками ВСУ.