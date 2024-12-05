Путин вручил награду «Волонтер года» жительнице Курской области

В День добровольца президент России Владимир Путин вручил награду победительнице в номинации «Волонтер года — 2024» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко. Кадры награждения опубликовали в Telegram-канале Кремля.

В ходе выступления глава государства отметил, что волонтерство — это не «что-то новое для России, а возрождение старых традиций народов нашей страны».

«Милосердие и поддержка тех, кто в этом нуждается, веками присутствовали в сердцах наших людей на территории нашей огромной родины. А то, что этим занимаются молодые люди, втройне важно. Ведь это значит, что молодое поколение подхватывает то, что было в душе у наших предков», — отметил Путин.

Мария Карпенко основала волонтерское движение «Вторая жиZнь» в 2016 году. Жительница Курской области занимается доставкой гуманитарной помощи, а также помогла при эвакуации жителей Суджи.

Президент России также вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, получившему ранение в Курской области.