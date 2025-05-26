РИА «Новости»: ВСУ сделали ловушку в доме в Мариуполе с гранатой и бронежилетом

Сотрудник первого специального полка МВД ДНР Роман, который участвовал в боях за Мариуполь в 2022 году, рассказал РИА «Новости» о необычном эпизоде, произошедшем три года назад. После зачистки девятиэтажки, занятой ВСУ, в логове противника нашли документы НАТО и ловушку — бронежилет с гранатой без чеки.

На девятом этаже, в квартире, где находились вэсэушники, мы обнаружили бронежилет с гранатой без кольца. Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — рассказал он.

Также там обнаружили документы НАТО на английском языке. Позже их передали руководству.

По словам Романа, когда группа выходила из дома, начался обстрел. Противник открыл огонь из соседней девятиэтажки. Там находились огневые точки. Сейчас этого дома уже нет — его снесли.

«Противник, увидев, что мы выбегаем группой на данную тропу для ухода в тыл, открыл по нам плотный огонь из пулемета, из автомата, ранив командира подразделения, который находился в составе нашей группы», — сообщил участник боев за Мариуполь.

Во время той операции, подчеркнул сотрудник полиции, он не получил ни царапины, но позднее был ранен во время захвата металлургического комбината имени Ильича. По его словам, он провел две недели на лечении, а после возвращения в строй участвовал в операции по выводу боевиков «Азова»* с территории завода «Азовсталь».

Украинские военные продолжают обстреливать российские территории с мирными жителями. Как сообщили «Известия», силы ПВО за семь часов уничтожили более 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. В ДНР за неделю «Купол Донбасса» сбил более 400 украинских дронов.

* Запрещенная в России террористическая организация