Четыре белгородских села остались без электричества после обстрела ВСУ | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 20:30 Четыре белгородских села остались без электричества после обстрела ВСУ Гладков: ВСУ атаковали село в Белгородской области и повредили ЛЭП РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения», — написал он.

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По словам Гладкова, под отключение попали жители сел Муром, Архангельское и Нехотеевка, также частично без электричества осталась Новая Таволжанка. В ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий.

Из-за обстрела ВСУ 6 мая погиб житель села Никольское Белгородского района. Упавшие в селе осколки ранили восьмилетнюю девочку. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу.

Гладков уточнил, что дежурные средства ПВО сбили на подлете к Белгороду семь воздушных целей. По данным Минобороны, ВСУ запустили снаряды реактивной системы залпового огня Vampire.