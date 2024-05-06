Четыре белгородских села остались без электричества после обстрела ВСУ | 360°

06 мая 2024, 20:30
Четыре белгородских села остались без электричества после обстрела ВСУ
Гладков: ВСУ атаковали село в Белгородской области и повредили ЛЭП
Украинские боевики нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения», — написал он.
Реклама
По словам Гладкова, под отключение попали жители сел Муром, Архангельское и Нехотеевка, также частично без электричества осталась Новая Таволжанка. В ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий.
Из-за обстрела ВСУ 6 мая погиб житель села Никольское Белгородского района. Упавшие в селе осколки ранили восьмилетнюю девочку. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу.
Гладков уточнил, что дежурные средства ПВО сбили на подлете к Белгороду семь воздушных целей. По данным Минобороны, ВСУ запустили снаряды реактивной системы залпового огня Vampire.
Электричество
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама