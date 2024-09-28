Участие Пашаева в боях в зоне спецоперации опровергли

Доброволец Хим: экс-адвокат Пашаев не был в боях на передовой в зоне СВО

Экс-адвокат Эльман Пашаев не принимал участия в боях на передовой в зоне спецоперации. Об этом заявила знакомая с ним доброволец Наталья Хим в беседе с РИА «Новости» .

«Пашаев и „передок“ — это несовместимые вещи», — сказала она.

По словам Хим, нахождение экс-адвоката в обоих подразделениях трудно назвать службой, он «пытался раскрутить собственный батальон».

Доброволец отметила, что Пашаев обещал это командованию и приводил в батальон «каких-либо спонсоров и гуманитарщиков», от которых в последствии поступала помощь.

Суд арестовал экс-адвоката по делу о мошенничестве до 15 ноября. По версии следствия, Пашаев обещал бизнесмену Алексею Блиновскому освободить его и супругу от уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

Позже стало известно, что бывший адвокат мог притвориться раненым после удара украинского дрона, чтобы получить три миллиона рублей.