Пашаева заподозрили в получении трех миллионов рублей за поддельное ранение

Задержанный по подозрению в особо крупном мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев мог получить три миллиона рублей за поддельное ранение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник канала пояснил, что у следствия появилась версия о том, что Пашаев намеренно заявил о ранении, чтобы получить государственные выплаты.

Подробности о том, как именно ранило экс-адвоката, предстоит выяснить. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили сослуживцев Пашаева, включая командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко и еще двух военнослужащих.

Кроме того, следователи запросили материалы дела медика, который, по предварительным данным, мог выдать Пашаеву поддельную справку.

В июле Пашаев заявил, что ему удалось выжить после удара украинского дрона-камикадзе. Также он рассказал, что пытался получить финансовые выплаты, но его запрос отклонили.