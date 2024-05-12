Участие иностранных спонсоров ВСУ увидели в теракте в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 15:17 Участие иностранных спонсоров ВСУ увидели в теракте в Белгороде Мирошник: иностранные спонсоры имеют прямое отношение к теракту в Белгороде РИА «Новости»

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Иностранные спонсоры Украины имеют прямое отношение к террористическому акту в Белгороде 12 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Иностранные спонсоры засевшего в Киеве режима имеют прямое отношение к этому акту. Именно западники заплатили украинским боевикам, обучили их войне и снабдили оружием. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути скрывая от уголовной ответственности и легализуя военные преступления», — написал он.

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Мирошник выразил уверенность, что киевский режим обязательно ответит за свои действия.

«Кого-то возмездие настигнет на скамье подсудимых, кого-то — на поле боя, но обязательно настигнет. Украина проигрывает на поле боя и разворачивает оружие в сторону мирных людей. Совершенное ей сегодня является актом терроризма и военным преступлением», — добавил посол.

В воскресенье ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому на улице Щорса в Белгороде, один из подъездов полностью обвалился. По предварительным данным, боевики вели огонь из населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.