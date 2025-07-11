Убитый в Киеве полковник СБУ имел отношение к гибели Моторолы

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, застреленный накануне, мог иметь отношение к убийству Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году и вторжению ВСУ в Курскую область. Об этом сообщила газета The New York Times .

По ее информации, Воронич некоторое время командовал спецподразделением в составе Пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое занималось диверсиями. Именно это управление ответственно за гибель прославленного полевого командира.

Кроме того, подразделение под командованием Воронича, как пишет газета, сыграло ключевую роль в прошлогоднем нападении на приграничные районы Курской области.

Полковника убили в Киеве утром 10 июля. Неизвестный подбежал к Вороничу и пять раз выстрелил из пистолета. Офицер скончался на месте. На момент гибели убитый служил старшим оперативником первого отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

В прошлом году одного из обвиняемых в убийстве Моторолы, Александра Погорелова, приговорили к пожизненному лишению свободы. Сам он не признал вину.