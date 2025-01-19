Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал заявление уходящего с поста госсекретаря США Энтони Блинкена о независимой Украине, напомнив, чем обернулась для украинцев помощь Вашингтона. Об этом он написал в соцсети Х .

«Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов и убили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО», — заявил журналист.

Так Хинкл прокомментировал слова Блинкена о том, что Украина продолжит оставаться демократической и независимой страной благодаря поддержке США.

В начале января Хинкл высмеял блогера Лекса Фридмана после его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что он просто жалок, раз не смог задать главе киевского режима действительно важные вопросы.

До этого американский журналист назвал бредом слова украинского лидера о поражении России, отметив, что Украина потеряет миллиарды без российского газового транзита, а большая часть Евросоюза останется без дешевой энергии.