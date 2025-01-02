Украина потерпит огромные убытки, лишившись транзита российского газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X .

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — ответил он Зеленскому.

Журналист добавил, что члены Евросоюза, у которых сохранились хорошие отношения с Россией, все равно смогут получать российский газ по низким ценам.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что остановка транспортировки газа в Европу через территорию Украины стала «одним из крупнейших поражений Москвы».

В республике назвали это историческим событием. В украинском Минэнерго заявили, что инфраструктура полностью готова к работе в новых условиях.