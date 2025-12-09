ТАСС: почти все наемники в рядах ВСУ покинули Запорожское направление

На Запорожском направлении в рядах украинской армии почти не осталось иностранных наемников. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Остались только латиноамериканцы и небольшие группы поляков. Остальные ушли после ухудшения общей обстановки», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, там воюют украинские и беглые белорусские националисты.

Ранее МИД Южной Кореи подтвердил гибель своего гражданина в зоне спецоперации. Наемнику, воевавшему на стороне украинской армии, было 50 лет. Похоронили мужчину в Киеве, на церемонии присутствовал сотрудник южнокорейской дипмиссии.

Кроме того, группа наемников сдалась в плен в Днепропетровской области. Они рассказали, что воюют исключительно за деньги, а перед выездом на передовую сдают все документы.