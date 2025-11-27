Южнокорейский МИД подтвердил, что в зоне спецоперации погиб гражданин из Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По его данным, похороны военнослужащего прошли в Киеве 25 ноября. Представитель МИЛ уточнил, что наемнику было 50 лет. Его ликвидировали на территории ДНР, подконтрольной украинской армии.

«Похороны состоялись во вторник по местному времени в Киеве, и на церемонии присутствовал консульский сотрудник южнокорейской дипломатической миссии на Украине», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ведомство оказывает необходимые консульские услуги семье погибшего.

Ранее группа иностранных наемников сдалась в плен ВС России в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области. Командир штурмовой группы с позывным Тима отметил, что часть иностранцев сбежала, а остальные добровольно сложили оружие.

По его словам, наемники вступают в ряды ВСУ только ради денег. Перед началом боевых действий украинское командование забирает у иностранцев все документы и оставляет лишь шевроны в качестве обозначительного признака.