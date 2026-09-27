У украинских военных зафиксировали «дронофобию»

Военные ВСУ все чаще стали сталкиваться с нервным расстройством из-за страха перед дронами. Об этом сообщило издание Le Monde .

Новый недуг уже называют «дронофобией». По словам руководителя психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергея Андрейченко, такой страх возникает из-за ощущения беспомощности. Физических ранений у пациентов нет, но им требуется психологическая помощь.

Издание привело пример сержанта Александра Душакова. Он стал первым пациентом, на котором описали это состояние. По словам военного, страх перед дронами отличается от обычного фронтового — он не острый, а изматывающий.

Ранее в Сумской области зафиксировали рост случаев гибели украинских военных от листериоза — тяжелого бактериального инфекционного заболевания. Бойцы приносят болезнь после многомесячного нахождения на позициях.