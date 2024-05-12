У пострадавшего при обстреле дома в Белгороде рухнула крыша. Под завалами спасатели | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 12:42 У пострадавшего при обстреле дома в Белгороде рухнула крыша. Под завалами спасатели ТАСС: спасатели оказались под завалами при обрушении крыши дома в Белгороде Белгород № 1 / Telegram

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У многоэтажки на улице Щорса в Белгороде, пострадавшей при прямом попадании снаряда, обрушилась крыша, сообщило РИА «Новости». Речь идет о чердачном этаже, пояснил источник агентства.

По данным ТАСС, в результате обрушения крыши под завалами оказались несколько спасателей. Точное количество людей не уточняется.

Днем 12 мая в жилой дом на улице Щорса попал украинский снаряд. В результате в одном из подъездов обрушился с 10-го по первый этаж. На месте работают экстренные службы, работа по разбору обломков продолжается.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. «Известия» сообщали, что травмы получили два ребенка и девять взрослых. Губернатор Вячеслав Гладков еще не публиковал официальную информацию.