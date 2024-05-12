У пострадавшего при обстреле дома в Белгороде рухнула крыша. Под завалами спасатели | 360°

12 мая 2024, 12:42
У пострадавшего при обстреле дома в Белгороде рухнула крыша. Под завалами спасатели
ТАСС: спасатели оказались под завалами при обрушении крыши дома в Белгороде
У многоэтажки на улице Щорса в Белгороде, пострадавшей при прямом попадании снаряда, обрушилась крыша, сообщило РИА «Новости». Речь идет о чердачном этаже, пояснил источник агентства.
По данным ТАСС, в результате обрушения крыши под завалами оказались несколько спасателей. Точное количество людей не уточняется.
Днем 12 мая в жилой дом на улице Щорса попал украинский снаряд. В результате в одном из подъездов обрушился с 10-го по первый этаж. На месте работают экстренные службы, работа по разбору обломков продолжается.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. «Известия» сообщали, что травмы получили два ребенка и девять взрослых. Губернатор Вячеслав Гладков еще не публиковал официальную информацию.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
Реклама
Реклама