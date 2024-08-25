Тысячи солдат, установки ЗРК и сотни бронемашин. Стали известны потери ВСУ под Курском

МО: за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5800 боевиков

С момента начала боевых действий в Курской области украинская армия лишилась более 5800 военных и значительного количества техники. О потерях ВСУ сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Там уточнили, что на Курском направлении противник потерял 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 бронированных машины и 177 автомобилей.

Российские военные уничтожили 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS.

ВС РФ разгромили девять станций радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные радары, РЛС противовоздушной обороны и пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ранее в Курскую область привезли дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение. Все восемь запросов оперштаба Белгородской области выполнили.