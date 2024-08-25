Тысячи солдат, установки ЗРК и сотни бронемашин. Стали известны потери ВСУ под Курском

МО: за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5800 боевиков

Фото: Unsplash

С момента начала боевых действий в Курской области украинская армия лишилась более 5800 военных и значительного количества техники. О потерях ВСУ сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Там уточнили, что на Курском направлении противник потерял 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 бронированных машины и 177 автомобилей.

Российские военные уничтожили 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS.

ВС РФ разгромили девять станций радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные радары, РЛС противовоздушной обороны и пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ранее в Курскую область привезли дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение. Все восемь запросов оперштаба Белгородской области выполнили.

Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Часть большого шпионажа». Депутат Хамзаев — об аресте Дурова

lukomore. org/Global Look Press

Не один и не два, а даже несколько планов. Что будет с Telegram после ареста Дурова

lukomore. org/Global Look Press

«Наступление на свободу слова». Что известно об аресте Павла Дурова

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте