Тысяча жителей Ростовской области остались без света после атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области без света остались тысяча жителей после атаки БПЛА

Атаки беспилотников повредили линии электропередачи в Ростовской области, без света остались около тысячи жителей семи хуторов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, специалисты экстренных служб уже выехали на место ЧП.

«В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов повреждены линии электропередачи. Без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов», — написал губернатор.

Слюсарь добавил, что в ходе отражения атаки на Ростовскую область сбили около 10 беспилотников и ракет в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших не поступала.

Всего в течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны сбили над территорией России 598 ударных беспилотников, сообщала пресс-служба Министерства обороны. В Подмосковье ранения получили ребенок и женщина.