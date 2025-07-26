Президент Украины Владимир Зеленский потребовал резко увеличить производство дронов-перехватчиков для армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, Зеленский поставил производителям четкую задачу — обеспечить армию минимум тысячей дронов-перехватчиков в сутки. Он лично посетил одно из предприятий, специализирующееся на производстве беспилотников.

По его словам, контракты обеспечивают правительственные чиновники. Он добавил, что власти работают с партнерами для предотвращения дефицита финансирования.

По данным издания, украинский президент акцентировал внимание на необходимости стабильных поставок техники.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ наконец вспомнили, кто такой Зеленский на самом деле после скандала с законом против антикоррупционных структур Украины.