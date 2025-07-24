Западные СМИ наконец вспомнили, кто такой Владимир Зеленский на самом деле. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй в своем YouTube-канале , комментируя последний коррупционный скандал в Киеве.

Гэллоуэй напомнил, как ранее СМИ называли украинского лидера «новым Черчиллем» и признавали его человеком года. Он отметил, что теперь те же издания начинают прозревать.

«Эти же СМИ вдруг снова обнаружили, — будто им разослали указания, что вполне возможно так и было, — что Зеленский просто мелкий прохиндей, что он просто вороватая крыса», — отметил Гэллоуэй.

Журналист заявил, что никто в здравом уме не делает ставку на украинского президента. Он предположил, что глава киевского режима может исчезнуть до возвращения украинской делегации.

«Ему недолго осталось в этом мире», — сказал Гэллоуэй.

Он добавил, что Зеленскому могут «пустить пулю в лоб» его же сторонники, чтобы переложить на него всю вину.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Зеленского объяснить, по какой причине в стране ограничили независимость двух главных антикоррупционных ведомств республики — НАБУ и САП.