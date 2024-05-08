ВС России поразили объекты электроснабжения в шести областях Украины | 360°

08 мая 2024, 07:56
ВС России поразили объекты электроснабжения в шести областях Украины
Глава Минэнерго Галущенко: в 6 областях Украины повредили энергетические объекты
На Украине произошла массированная атака на объекты, задействованные в генерации и передаче электроэнергии. Повреждения получили предприятия в шести регионах страны, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Его процитировала пресс-служба Минэнерго.
«Снова массированная атака на нашу энергетику! Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях», — сообщил он.
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Аварийные бригады занялись ликвидацией последствий ударов. Герман Галущенко заявил, что цель ударов по объектам энергетики заключалась в том, чтобы лишить Украину возможности производить и передавать электроэнергию в нужном объеме. Министр призвал жителей экономить электричество.
Энергетическая компания ДТЭК сообщила в своем Telegram-канале об ударах по трем теплоэлектростанциям. «Укрэнерго» заявило о ракетно-дроновых ударах по объектам в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской и Кировоградской областях.
Жители Харькова сообщали о ночных взрывах. Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Одесской, Винницкой и других областях.
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