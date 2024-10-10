«Ты был лучшим штурмовиком». Боец «Ахмата» с позывным Киллер погиб в зоне СВО

Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Киллер погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал. Пусть Аллах примет твою шахаду (декларацию исламской веры — прим. ред.)», — написал он.

Где, когда и при каких обстоятельствах погиб спецназовец, Алаудинов не уточнил.

Ранее сам генерал-майор высмеял появившиеся слухи о своем якобы попадании в плен. Алаудинов признался, что не обращает внимания на пустые разговоры.

Кроме того, он рассказал, как российские военные в Курской области месяц удерживали позиции, находясь в полном окружении ВСУ. Позднее их удалось вывести в тыл и отправить в госпиталь на лечение.