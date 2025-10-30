Творческий вечер ко Дню добровольца Подмосковья прошел в Химках

Мероприятие собрало активных жителей городского округа Химки, волонтеров и представителей общественных организаций. Местные артисты представили музыкальные и инструментальные номера, а дети подготовили открытки и написали письма с поддержкой для военнослужащих.

В празднике приняли участие депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Волонтеры делятся самым ценным, что у них есть — временем, знаниями, компетенциями. Они делают это не ради признания, а потому что по-другому не могут», — отметил Владислав Мирзонов.

Добровольцев поблагодарили за их усилия. Кавалер ордена Красной Звезды и ветеран афганской войны Василий Плохих руководит патриотическим клубом «Фирсы». Участники организации занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции.

«Сегодня добровольческое движение особенно активно в приграничных регионах. Мы помогаем беженцам, местным жителям и военнослужащим, которые защищают нашу страну», — подчеркнул Василий Плохих.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что подобные события играют важную роль в сохранении исторической памяти и укреплении волонтерского движения в Химках.