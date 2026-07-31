Потери ВСУ за время спецоперации превышают два миллиона военнослужащих. Об этом заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике и участник специальной военной операции Ян Гагин.

«Если речь идет о потерях ВСУ за всю историю конфликта, на мой взгляд, это не один миллион человек, а более двух миллионов», —подчеркнул он.

По его словам, еще несколько десятков тысяч погибших были добровольцами и иностранными наемниками. Гагин уточнил, что командование ВСУ намеренно занижает потери, чтобы оправдаться перед жителями республики.

В силовых структурах ТАСС рассказали, что за время СВО Украина лишилась от одного до трех миллионов военных. В это число включили тяжелораненых.

Ранее ВС России атаковали украинские порты и суда, задействованные в интересах ВСУ. Минобороны России уточнило, что в число пораженных целей вошли сухогруз к югу от Одессы, топливный резервуар и цеха нефтеперерабатывающего завода.